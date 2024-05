Roma-Genoa 1-0, De Rossi: “Arrivare sesti non era scontato. Lukaku? Ci sono paletti e budget da rispettare”

“Non abbiamo trovato ampiezza perché abbiamo giocato un po’ più stretti, dentro al campo. Abbiamo creato qualche occasione, soprattutto dal limite dell’area. È stata una partita tesa, contro una squadra che ha giocato come se fosse la gara della vita, mi piace questo. Non è stato un grande primo tempo, abbiamo sbagliato tanto. Questa squadra, anzi questi ragazzi hanno un cuore gigante, andare sotto di un uomo e trovare la zampata del campione non era facile“. Così il tecnico della Roma, Daniele De Rossi, al termine della gara vinta stasera contro il Genoa. “Lukaku resta? Farò tutto quello che posso per rendere questa squadra migliore, come tutti. Ci sono paletti e budget da rispettare, ancora non abbiamo parlato nei dettagli, ma cercheremo di rendere la Roma una squadra da piazzamento migliore”, ha aggiunto De Rossi, ai microfoni di DAZN.

“Non era scontato arrivare sesti, ci sono tante squadre forte davanti a noi ma anche sotto di noi. Dobbiamo lavorare per arrivare tra le prime quattro, come è stato negli anni passati. Serve trovare continuità nel corso della stagione. Ho sempre detto che questa è una rosa forte, vedremo le opportunità che verranno fuori sul mercato”, ha poi puntualizzato De Rossi. Infine, sulle condizioni di Dybala: “Paulo stava benissimo, si era allenato bene negli ultimi giorni. L’ho tolto solo per un discorso tattico. Ho voluto mettere dentro Kristensen, che ha qualche centimetro in più, perché eravamo un po’ in difficoltà”.