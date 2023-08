Roma, Follieri ribadisce sui social: offerta di 840 milioni per il club

Raffaello Follieri vuole comprare la Roma e lo ribadisce pubblicando sui social un’informativa per la stampa, a firma dell’avvocato Mattia Romano, riguardo un’offerta di acquisto pari a 840 milioni di euro, “corredata da una road map dettagliata delle procedure da seguire per il perfezionamento dell’operazione”. E un commento: “Fatti non parole”. Nell’informativa si legge che “con la presente comunico di aver ricevuto incarico da Mr Raffaello Follieri (attualmente all’estero) di perfezionare la trasmissione via posta elettronica certificata della offerta di acquisto della AS Roma già a suo tempo inviata (che potrebbe non essere stata ricevuta poiché trasmessa da provider estero non UE)”. Lo staff “incaricato da Mr Follieri resta in attesa di un eventuale riscontro al fine di programmare e dare esecuzione, nei tempi indicati nell’offerta, alle attività necessarie all’acquisizione definitiva dell’intera partecipazione societaria”.