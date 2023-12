Roma e Lazio, i bookmakers ‘sfiduciano’ Mourinho e Sarri: dimezzate le quote sull’esonero

Giorni di riflessioni in casa Roma e Lazio. Le sconfitte contro Bologna e Inter hanno rallentato ulteriormente la corsa Champions di Josè Mourinho e Maurizio Sarri. I due allenatori non sono a rischio esonero, ma intanto le quote su un possibile addio anticipato scendono. Per gli esperti di Better e Goldbet, la separazione con il tecnico portoghese si gioca a 5, quota più che dimezzata rispetto a inizio stagione. Stesso discorso in casa biancoceleste: l’esonero di Sarri vale 4 volte la posta, quota che anche in questo caso è quasi dimezzata rispetto al pronostico di inizio anno. La Roma al momento è settima a quota 25 punti, mentre i biancocelesti sono undicesimi a 21. Roma e Lazio cercano una scossa immediata.