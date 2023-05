Roma, Dybala migliora in vista del Siviglia. Pellegrini ok

Alle 12:00 di oggi la Roma è tornata ad allenarsi dopo la sconfitta con la Fiorentina e a soli tre giorni dalla finale di Europa League a Budapest contro il Siviglia. Tutte le attenzioni sono sulle condizioni di Spinazzola e Dybala. Entrambi continuano ad allenarsi in modo personalizzato, ma vengono registrati miglioramenti in vista del match di Budapest. Entrambi dovrebbero essere a disposizione per la panchina e per uno spezzone di gara. Totalmente recuperato, invece, Pellegrini che ha smaltito il problema alla caviglia e con il Siviglia sarà regolarmente in campo.