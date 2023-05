Formazioni ufficiali Lazio-Cremonese, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Lazio-Cremonese, sfida valida per la trentasettesima giornata di Serie A 2022/2023. Ultima gara casalinga in stagione per la Lazio, che va a caccia dei tre punti per essere certa di chiudere davanti al Milan e quindi assicurarsi un posto nella prossima Supercoppa. Già retrocessa invece la Cremonese, che spera quantomeno di salutare il campionato a testa alta. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:00 di domenica 28 maggio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI LAZIO-CREMONESE

LAZIO: Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni

CREMONESE: In attesa