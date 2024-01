Roma: Dybala in gruppo, ancora out Smalling e Renato Sanches

Daniele De Rossi comincia a modellare la sua Roma. Il neo allenatore giallorosso, che ha preso il posto dell’esonerato Mourinho, non vuole perdere tempo e, nella giornata odierna, ha diretto il suo secondo allenamento in vista della delicata sfida di sabato contro il Verona. L’ex capitano sembra avere le idee abbastanza chiare sul da farsi: ritrovare un’identità, che nelle ultime uscite sembrava persa, e limare quei dettagli che nella precedente gestione hanno fatto perdere punti importanti. Per questo, prima della seduta, ha radunato a sé tutti i giocatori per un breve discorso motivazionale al quale hanno preso parte anche Chris Smalling e Renato Sanches, infortunati. Buone notizie arrivano dall’infermeria, con Paulo Dyabala che è tornato a lavorare regolarmente con i compagni. La Joya, recuperato dopo l’ultimo problema muscolare, ha voglia di scendere in campo contro i gialloblu e, quasi certamente, partirà titolare contro la squadra di Baroni. Ancora out, invece, i lungodegenti Chris Smalling e Renato Sanches, oltre a Gianluca Mancini, squalificato.