Roma, Dybala: “Il mio futuro è qui, l’obbiettivo è portare la squadra ai vertici”

L’attaccante della Roma, Paulo Dybala, ha parlato dell’esperienza fin qui vissuta a Roma, con uno sguardo anche agli obbiettivi futuri in giallorosso. Queste le sue parole, nel corso di un’intervista a Marca: “Parleremo più avanti della clausola. Il mio futuro è qui, nel portare la Roma al top e penso che possiamo farcela. Cosa succederà poi non lo so, perché la cosa più importante adesso sono le partite. Vincere l’Europa League sarebbe qualcosa di incredibile, la città esploderebbe. Quasi come ha fatto Buenos Aires con il Mondiale. Se lo meriterebbe e speriamo di potergli dare questa gioia”.

Poi sul rapporto con Mourinho ha aggiunto: “La sua chiamata mi convinse a venire alla Roma. Ho avuto l’opportunità di giocare con i migliori al mondo e ora ho la possibilità di stare con uno dei migliori allenatori. Ne sono stato attratto, è un vincente”.