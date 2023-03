Psg, Mbappé: “Grande delusione, dobbiamo però voltare pagina e pensare al campionato”

L’attaccante del Psg, Kylian Mbappè, ha parlato dopo l’eliminazione in Champions League contro il Bayern Monaco. Queste le sue parole, colme di delusione: “Un’altra grande delusione, ora rimane il campionato da vincere. C’è grande tristezza per l’eliminazi0ne, ma siamo andati fuori contro una grande squadra costruita per vincere la Champions League. Quanto mostrato è il nostro massimo e loro sono stati superiori, non c’è altro da aggiungere. Ora pensiamo a vincere il campionato e poi farò valutazione anche su futuro, al momento sono tranquillo su questo”.