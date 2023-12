Highlights Pro Patria-Alessandria 1-1: Serie C 2023/2024 (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 2

Gli highlights e le azioni salienti di Pro Patria-Alessandria 1-1, match del girone A di Serie C che non permette alle due squadre di allontanarsi dalla zona calda. All’8′ un tiro deviato di Renault porta in vantaggio la squadra di casa che al 22′ fallisce l’opportunità del 2-0 con Parker che su rigore si fa ipnotizzare da Liverani. E al 75′ è Foresta a realizzare la rete del pareggio definitivo. Di seguito, le azioni salienti del match.