Roma: Dybala e Sanches pronti per il Lecce, ancora out Smalling

A due giorni dalla sfida contro il Lecce, la Roma è ormai certa di aver recuperato due dei suoi pezzi da novanta. Sia Paulo Dybala che Renato Sanches si sono allenati anche oggi in gruppo e saranno tra i convocati per l’impegno casalingo contro i salentini. L’argentino potrebbe addirittura partire dal primo minuto in tandem con Lukaku, mentre per il portoghese, vista anche la fragilità dimostrata in carriera, probabile un rientro più graduale, magari con qualche minuto contro il Lecce per poi aumentare progressivamente il suo impiego nelle partite seguenti.

Chi sarà certamente assente, invece, sono Spinazzola, Pellegrini e Smalling, tutti alle prese con infortuni di natura muscolare. I primi due, però, potrebbero tornare disponibili già per il derby del prossimo 12 novembre mentre per l’inglese, a causa del dolore nella zona del tendine tra quadricipite femorale e piatto tibiale, problema che lo ha portato a volare in Inghilterra per una visita da uno specialista, i tempi di recupero sono tuttora incerti.