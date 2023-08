Roma, Dybala e Matic ancora out e in dubbio per Tirana

La Roma continua a lavorare al “Fulvio Bernardini” di Trigoria in vista dell’amichevole della pre-season contro il Partizani Tirana, in scena sabato sera, ultimo test prima dell’avvio del campionato che vedrà i giallorossi impegnati contro la Salernitana di Paulo Sousa. Anche oggi, così come ieri, assenti sia Paulo Dybala che Nemanja Matic. L’argentino, infatti, prosegue il lavoro differenziato senza fretta di recuperare visto che per la prima di campionato non sarebbe comunque stato disponibile causa squalifica. Molto probabile, a questo punto, che possa saltare anche il test in Albania per non rischiare niente. Differente, invece, la situazione legata al mediano, ufficialmente ai box per gestire al meglio i carichi ma al centro di voci di mercato. Aggregati, alla prima squadra, poi, anche i giovani Giacomo Faticanti, Lovro Golic, Mattia Mannini e Filippo Alessio, tutti visionati da Mourinho che potrebbe concedere loro qualche minuto nell’ultima amichevole della pre-season.