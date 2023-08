Lazio, doppia seduta a Formello. Assenti Hysaj, Pedro e Marcos Antonio

Doppia seduta per la Lazio a Formello. I biancocelesti, che affronteranno il Latina il prossimo 13 agosto, nella partita che in onore di Vincenzo D’Amico, si sono ritrovati in campo prima al mattino, con un lavoro di forza, e poi al pomeriggio. Presente anche Luis Alberto rientrato però leggermente in anticipo negli spogliatoi rispetto ai compagni nella seduta mattutina; nessun allarme, lo spagnolo sta solo gestendo la preparazione senza rischiare nulla. Sono rimasti in infermeria, invece, Akpa Akpro, Pedro che accusa ancora dolore alla caviglia, Hysaj per l’ormai consueta infiammazione al tendine d’Achille e Marcos Antonio frenato da un problema muscolare alla coscia destra; tutti saranno assenti contro il Latina, nell’ultima amichevole prima dell’esordio in campionato e nella quale, quasi certamente, faranno il loro esordio in campo anche Kamada e Isaksen, gli ultimi due arrivati che Sarri vuole subito inserire nei meccanismi del suo gioco.