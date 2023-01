Roma, Diego Llorente si presenta: “Qui un passo in avanti per la mia carriera”

“Quando si è presentata l’opportunità di venire alla Roma non ci ho pensato due volte”. Sono le prime parole di Diego Llorente, nuovo difensore della Roma, arrivato in giallorosso in prestito dal Leeds. “Essere qui rappresenta un grande passo in avanti per la mia carriera e voglio sfruttare questa occasione al massimo. Roma è bellissima, una città spettacolare, credo sia quasi impossibile trovare un posto migliore dove giocare a calcio. La Roma è in lotta su tutti i fronti per fare qualcosa di importante e io sono pronto a dare il mio contributo”, ha concluso.

“Llorente porta con sé caratteristiche che si integrano con quelle dei suoi compagni e per questo siamo convinti che il reparto difensivo possa trarre beneficio dal suo arrivo”, ha commentato il General Manager dell’Area Sportiva, Tiago Pinto. “Diego viene da una scuola importante e negli anni ha maturato l’esperienza giusta per affrontare al meglio questa nuova sfida”, aggiunge.