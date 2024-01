Roma, De Rossi riabbraccia Dybala e Mancini. C’è anche Aouar

La trasferta in Arabia ha scombussolato i piani della squadra giallorossa e Daniele De Rossi non ha nessuna intenzione di perdere altro tempo. Lunedì la Roma è attesa dal match di campionato contro la Salernitana e per questo il tecnico, che debutta in trasferta e va a caccia anche della prima vittoria lontana dall’Olimpico, chiede il massimo ai suoi. Conferme importanti arrivano da Gianluca Mancini e Paulo Dybala che, dopo aver saltato la sfida saudita, sono scesi regolarmente in campo con i compagni. Per quanto riguarda Mancini, contro i granata arriverà il suo esordio sotto la guida dell’ex capitano giallorosso, così come per Bryan Cristante, mattatore della sfida all’Arechi dello scorso anno. In gruppo anche Houssem Aouar, di ritorno dalla Coppa d’Africa, dopo l’eliminazione della sua Algeria.