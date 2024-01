Milan lancia ‘RespACT’, Furlani: “Lotta concreta contro il razzismo”

Il Milan lancia ‘RespACT’, un manifesto a lungo termine per valorizzare l’inclusione e l’equità. Il progetto vuole promuovere la cultura e la consapevolezza sociale. Prendendo spunto dalla campagna ‘Respect’ della Uefa, ‘RespACT’ vuole agire concretamente contro la discriminazione razziale. Il CEO rossonero Giorgio Furlani dichiara: “La nostra dedizione nella lotta contro tutte le forme di razzismo e pregiudizio è concreta, non solo a parole ma con azioni tangibili. È fondamentale agire attivamente per un cambiamento significativo, affrontando la questione con serietà e determinazione. Siamo pronti a fare la nostra parte, in collaborazione con le istituzioni del calcio italiano“. Il manifesto si regge su quattro colonne portanti: consapevolezza, educazione, prevenzione e collaborazione e unirà le istituzioni calcistiche, il club e i tifosi.