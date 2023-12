Roma d’assalto nel recupero e debole in trasferta: Mourinho cerca la chiave giusta

“C’è chi sente la mancanza della mamma o del dolce della nonna”. E ancora: “Qualcuno è superficiale”. Nell’ultima settimana Josè Mourinho ha rimproverato duramente la Roma da trasferta. Il pareggio deludente per 1-1 col Servette in Europa League ha rilanciato un tema che appare brutale per la forza dei numeri in vista dell’appuntamento col Sassuolo al Mapei Stadium. La squadra giallorossa ha vinto solo una delle ultime 10 gare fuori casa di Serie A e non ha segnato nelle ultime due (contro l’Inter e nel derby con la Lazio squadra di casa). Nel complesso, le vittorie in trasferta nel 2023 della Roma sono solamente quattro. Il 22 gennaio, dopo il pareggio in extremis col Milan, la Roma va a vincere sul campo dello Spezia, poi retrocessa. L’8 aprile, nel match incastonato tra Lazio e Feyenoord, i giallorossi vincono a Torino contro i granata di Juric per 1-0. Poi niente più vittorie fino al 21 settembre quando è lo Sheriff a cadere per mano di Dybala e compagni. L’8 ottobre la Roma batte 4-1 il Cagliari, ma poi il digiuno esterno prosegue. Contro Inter e Slavia Praga arrivano due ko, con tre gol segnati e zero subiti, mentre l’ultimo pari col Servette compromette il cammino verso il primo posto del girone.

La Roma proverà ad infrangere il tabù contro il Sassuolo al Mapei Stadium in occasione della quattordicesima giornata di Serie A. Mourinho ha tirato in ballo il tema della personalità, anche se la sua squadra, quando è chiamata a lanciarsi all’assalto senza avere più niente da perdere, fa vedere di avere il carattere da big. Come si legge negli insights della Lega Serie A, solo il Barcellona (13) ha segnato di più rispetto alla Roma (11) negli ultimi 15 minuti di partita nei top cinque campionati europei in corso. Quattro degli ultimi cinque gol in campionato dei giallorossi sono stati inoltre segnati dall’89’ in poi. La Roma d’assalto vista all’Olimpico vuole regalarsi un bagno di autostima lontano dalle mura amiche contro un Sassuolo che invece ha il problema opposto. La squadra di Dionisi non ha trovato il successo in otto delle ultime dieci partite casalinghe nel massimo campionato. Al Mapei Stadium sono attesi 5.000 tifosi giallorossi. Chissà se basterà per far sentire il clima di casa agli uomini di Mourinho.