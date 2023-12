Nba, Doncic e Jokic non bastano a Dallas e Denver, Antetokounmpo trascina i Bucks

Non basta una rimonta dal -24 e un Luka Doncic super ai Dallas Mavericks per evitare la sconfitta interna (120-126) contro gli Oklahoma City Thunder. Lo sloveno archivia con 36 punti, 18 assist e 15 rimbalzi una partita che lo ha visto al centro di un clamoroso parziale 30-0 nell’ultimo quarto. Otto uomini in doppia cifra per OKC: Shai Gilgeous-Alexander si ferma a 17 punti, Jalen Williams si spinge fino a quota 23, mentre Chet Holmgren si concede una doppia doppia da 11 punti e 11 rimbalzi. Sconfitta per i Denver Nuggets a Sacramento. I Kings vincono 123-117 con un grande De’Aron Fox che chiude con 26 punti e 16 assist. In evidenza anche Malik Monk, che ne aggiunge altri 26, mentre Sabonis stampa 17 punti, 15 rimbalzi e 7 assist. A Denver non basta la tripla doppia del solito Nikola Jokic, a referto con 36 punti, 14 assist e 13 rimbalzi.

Netta vittoria degli Indiana Pacers (129-144) sui Miami Heat. Trenta punti per Bruce Brown mentre Toppin ne aggiunge 22. Serve il miglior Giannis Antetokounmpo ai Milwaukee Bucks per battere 132-121 gli Atlanta Hawks. Prima tripla doppia della stagione per il fuoriclasse greco che chiude con 32 punti, 11 rimbalzi e 10 assist. Da segnalare anche un Damian Lillard da 25 punti e 9 assist oltre alla doppia doppia (15 punti e 11 rimbalzi) di Bobby Portis. Sconfitta pesante e a sorpresa per gli Orlando Magic che cadono sul parquet dei Brooklyn Nets per 129-101. A prendersi la scena è Mikal Bridges con i suoi 42 punti (oltre a 5 rimbalzi).

Negli altri risultati, Devin Booker (34 punti e 10 rimbalzi) trascina i Phoenix Suns alla vittoria contro (116-109) contro i Memphis Grizzlies. Si sorride anche a Los Angeles. I Clippers battono i Golden State Warriors 113-112 con il canestro decisivo di Paul George. I Lakers superano 107-97 gli Houston Rockets grazie anche alla doppia doppia (27 punti e 14 rimbalzi) di Anthony Davis. I Cleveland Cavaliers vincono 110-101 sui Detroit Pistons. I Chicago Bulls si impongono 124-118 sui New Orleans Pelicans. Successo all’overtime per gli Utah Jazz sui Portland Trail Blazers.