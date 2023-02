Roma, da domani Zaniolo torna ad allenarsi a Trigoria: in arrivo provvedimenti disciplinari

Nicolò Zaniolo tornerà domani a Trigoria per riprendere gli allenamenti. Il calciatore aveva lasciato momentaneamente la Capitale in seguito alle minacce ricevute nella notte tra domenica e lunedì da parte di alcuni tifosi. Visti suoi comportamenti, i Friedkin hanno deciso di tenerlo fuori dal progetto tecnico: da domani, infatti, si allenerà probabilmente in orari e su campi diversi rispetto ai suoi compagni. Sono previsti inoltre provvedimenti disciplinari nei confronti di Zaniolo, e come ogni fine mercato ci sarà la conferenza stampa di Tiago Pinto che tornerà sull’argomento