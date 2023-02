Juventus-Lazio, rivedi la conferenza stampa di Massimiliano Allegri (VIDEO)

di Giorgio Billone 18

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Lazio, match dei quarti di finale di Coppa Italia 2022/2023: ecco di seguito il video delle sue parole. Alla Continassa il mister bianconero ha parlato della sfida contro i biancocelesti e ha presentato i temi della partita da dentro o fuori. Non sono mancate anche delle dichiarazioni sulla penalizzazione in campionato.