Roma-Cagliari, Dybala: “De Rossi ha portato entusiasmo. Esonero Mourinho? Colpa di tutti”

“Stasera abbiamo fatto una grande partita, anche rischiando un po’ a fine primo tempo. De Rossi ha condiviso tanti anni con Totti, mi fa piacere che mi abbia paragonato a lui. Totti è stato unico qui a Roma e in Italia, mi fanno piacere le sue parole. De Rossi ha portato entusiasmo, ci ha caricato tanto, abbiamo avuto settimane lunghe per lavorare e quello è stato uno dei segreti”. Così Paulo Dybala, attaccante della Roma, parla dopo la vittoria contro il Cagliari ai microfoni di DAZN. Poi un pensiero su Baldanzi con l’argentino che sottolinea come sia “arrivato in questi giorni, si vede che è molto umile, ha voglia di lavorare e spero possa fare grandi cose perché si vede che ha molte qualità”, mentre su Mourinho Dybala sottolinea di aver “parlato con lui in privato. Non è bello perdere un allenatore a metà stagione e la colpa è di tutti. Nel calcio pagano gli allenatori ma noi dobbiamo guardarci dentro”, conclude