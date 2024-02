Roma-Cagliari, De Rossi: “Mi è piaciuta la partita, ma dobbiamo migliorare su tante cose”

“Mi è piaciuta la partita, in campo ho visto cose che avevamo sottolineato in allenamento. Venivamo da due partite che sembrava stessimo comandando e poi abbiamo sofferto fino all’ultimo, stasera sono contento di aver gestito da grande squadra. Dobbiamo migliorare tante cose ma sono soddisfatto dopo questa partita. Stiamo molto attenti sui calci d’angolo, troppe partite si decidono così”. Così Daniele De Rossi, allenatore della Roma, dopo la vittoria contro il Cagliari, ai microfoni di DAZN. Poi un pensiero su Dybala, al quale “chiedo sacrificio ma stiamo anche valutando quanto sacrificio chiedergli”, mentre spende parole d’elogio per Cristante definendolo “talmente intelligente che sa come gestire la gara, non serve nemmeno dirgliele le cose”.

Infine un pensiero sulla proprietà: “Pinto è stato fantastico con me, ma sento un sostegno incredibile anche dalla proprietà che mi dà supporto costantemente. Sono a strettissimo contatto con loro, ci confrontiamo, mi sento comodo qui e mi stanno aiutando. Quello di buono che ho fatto l’ho fatto anche grazie a loro dandomi credibilità agli occhi dei calciatori”, conclude