Roma-Cagliari, Ranieri: “Gol al primo minuto ha mandato all’aria tutti i piani”

“Abbiamo preso gol al primo minuto e questo manda all’aria tutti i piani. Oggi la Roma si è dimostrata troppo forte e non siamo stati determinati così come volevamo esserlo, ma la Roma ha giocato bene mettendoci in difficoltà. Adesso è finita questa partita, ora dobbiamo pensare alla prossima. Gol su calci piazzati? Tutto mi aspettavo tranne questo, perché ho giocatori forti e fisici. Al primo calcio d’angolo dovevamo essere super attenti, purtroppo Pellegrini è stato rapido a metterla dentro”. Sono queste le parole di Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, che ai microfoni di DAZN analizza la sconfitta contro la Roma. Poi, sul nuovo acquisto Mina, aggiunge: “ha lottato come un leone, è un acquisto importante e vedremo le prossime partite”, mentre sulla lotta salvezza ha ammesso che “dobbiamo iniziare a fare punti anche in trasferta perché non possiamo crogiolarci su ciò che abbiamo fatto. Sappiamo che nel girone di ritorno è difficile per tutti. Ma questo è quello che dobbiamo fare”, conclude.

“De Rossi? L’ho trovato bene, con la Spal mi sembrava più un giocatore a bordo campo, stasera l’ho visto più riflessivo. Conosce l’ambiente, conosce tutto e ha fatto bene ad accettare fino alla fine dell’anno e sono convinto che guiderà la Roma anche il prossimo anno”.