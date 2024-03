Regolamento lotta salvezza Serie A: ecco cosa succede in caso di arrivo a pari punti

La lotta per non retrocedere infiamma la Serie A 2023/2024. Ultimi punti a disposizione per cercare di rimanere aggrappati alla massima serie, ma al termine del campionato tre squadre dovranno necessariamente retrocedere in Serie B. La prima indiziata è senza dubbio la Salernitana, ormai distanziata di troppi punti e per rientrare nel gruppone avrebbe bisogno di un vero e proprio miracolo sportivo. Ma per gli altri due posti è una lotta senza esclusioni di colpi: Sassuolo, Frosinone, Udinese, Lecce, Cagliari, Empoli e Verona. Cinque squadre si salveranno e due retrocederanno in Serie B. Ma cosa succede se due o più squadre arrivano a pari punti?

ECCO COSA DICE IL REGOLAMENTO

Qualora due squadre dovessero arrivare a pari punti si giocherebbe uno spareggio salvezza in campo neutro. Esattamente come è successo lo scorso anno tra Verona e Spezia, match che si giocò al Mapei Stadium di Reggio Emilia e che fu vinto dagli scaligeri che rimasero in Serie A. E con tante squadre così vicine le probabilità che anche quest’anno si debba nuovamente rigiocare lo spareggio sono alte. Ma se invece ad arrivare a pari punti fossero tre o quattro squadre? In questo caso si utilizzerebbe la classifica avulsa tra tutte le squadre (punti fatti negli scontri diretti, differenza reti negli scontri diretti, differenza reti generale, reti totalizzate in generale, sorteggio) per stabilire quali siano le due migliori squadre a giocarsi lo spareggio. Brividi ed emozioni: si ci gioca un’intera stagione.