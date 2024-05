Ligue 2, Troyes-Valenciennes definitivamente interrotta: ecco cosa succede con le scommesse

La partita di Ligue 2 tra Troyes e Valenciennes è stata definitivamente interrotta a causa delle intemperanze dei tifosi di casa e anche di quelli ospiti. Sono stati lanciati, infatti, una serie di fumogeni e altri oggetti in campo, fatto che ha costretto l’arbitro a fermare il gioco e a far rientrare negli spogliatoi i giocatori. Dai quali, poi, non sono più rientrati: la partita, infatti, non riprenderà più per oggi e così verrà recuperata in un altro giorno. Questo vuol dire che molti appassionati che hanno scommesso su questa partita si stanno chiedendo cosa accadrà adesso: ecco di seguito il regolamento.

COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE IN TROYES-VALENCIENNES

Se la partita riprenderà e si completerà entro 72 ore dal momento della sospensione, allora la scommessa verrà considerata valida e la quota pagata interamente rispetto alla cifra giocata. Se invece non riprenderà entro 72 ore, la quota sarà considerata VOID, cioè nulla, dunque i soldi scommessi in una singola verranno restituiti, mentre in una multipla la partita sarà scalata a quota 1, dunque non influirà sulle altre partite giocate nel sistema. Dato che mancavano pochi minuti alla fine verranno considerate valide tutte le scommesse che si sono già concluse e che sono già state centrate (over 1.5, gol e così via dicendo); stesso discorso anche per quanto riguarda i cartellini, i marcatori, i calci d’angolo e le varie giocate.