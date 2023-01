Regolamento lotta salvezza Serie A: cosa succede se si arriva a pari punti

Non solo lotta Scudetto. Un’altra sfida non risparmierà colpi, quella per la salvezza. Tra le squadre più a rischio ci sono Verona, Sampdoria e le neopromosse Cremonese e Lecce, ma occhio anche a Spezia, Monza e Empoli, che daranno il tutto per tutto per rimanere nella massima serie. Non mancheranno sorprese in questa seconda parte di stagione, con grandi battaglie tutte da non perdere. Ma cosa succede in caso di arrivo a pari punti alla fine del campionato? Se ci sarà un arrivo a pari punti tra due squadre a decidere sarà uno spareggio.

Qualora invece ci fosse un arrivo da tre o più squadre, n questo caso, si terrà conto della classifica avulsa, cioè dei punti fatti negli scontri diretti tra le squadre in questione. Nell’ordine di considereranno: punti fatti negli scontri diretti fra tutte le squadre arrivate a pari, differenza reti negli scontri diretti, differenza reti generale nell’intero campionato (prevale chi ne ha segnate di più in caso di ulteriore parità) e, infine, il sorteggio.