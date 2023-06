Regolamento Spezia-Verona: cosa succede in caso di pareggio spareggio salvezza

Tutto pronto per l’attesissimo spareggio salvezza Spezia-Verona: ecco il regolamento e cosa succede in caso di pareggio. Se al 90′ le due squadre, che hanno chiuso la stagione con 31 punti in 38 partite, troppo pochi per salvarsi subito ma sufficienti per prolungare l’anno con l’ultimissima sfida, secca in campo neutro a Reggio Emilia, per l’ultimo appiglio. Chi vince si salva, chi perde retrocede: in caso di parità al 90′, niente supplementari (a differenza di quanto accade solitamente) e direttamente calci di rigore per arrivare a un verdetto.