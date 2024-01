Empoli, Andreazzoli: “Contro il Verona in palio punti pesanti, Fazzini e Bereszynski recuperati”

Il tecnico dell’Empoli Andreazzoli ha analizzato il delicato match di sabato in casa del Verona: “E’ uno scontro diretto per la salvezza. Vogliamo riscattare la sconfitta dell’andata. Ci sono in palio punti pesanti. L’avversario sarà agguerrito e giocheremo in una bolgia. Nonostante le difficoltà dell’ultimo periodo, restano una squadra di ottimo livello”.

Sul mercato: “Gennaio è un mese fastidioso. Non è facile gestire le voci di mercato. Per me la finestra è troppo lunga. In rosa, probabilmente, manca una punta con caratteristiche diverse. Zurkowski lo conosciamo tutti, ha delle grandi qualità fisiche e atletiche”.

Sui dubbi di formazione: “Fazzini e Bereszynski sono recuperati e possono partire dall’inizio. Baldanzi sta salendo di condizione. Con il Milan non poteva essere al 100%. Sarà fondamentale nella seconda parte di stagione”.