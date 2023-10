Record per Max Allegri: allenatore con più vittorie in Serie A nell’era dei tre punti

Doppio record per Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero, avendo vinto per 2-0 in Juventus-Torino, con tredici successi nel derby della Mole è il più vincente in questa partita, ma non solo. Con il trionfo dell’Allianz Stadium di stasera, c’è la vittoria numero 289 in carriera da allenatore in Serie A: il mister livornese supera Spalletti ed è ora l’allenatore con il maggior numero di vittorie in Serie A nell’era dei tre punti.