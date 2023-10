Mondiali beach volley Tiaxcala 2023: Ranghieri/Carambula escono sconfitti nel match contro Seidl/Pristauz

Dopo la vittoria all’esordio per la coppia italiana Ranghieri-Carambula è arrivata la prima sconfitta nel girone valevole per i Mondiali di Beach Volley in quel di Tiaxcala, in Messico. La coppia italiana ora per passare il girone dovrà dimostrare di cambiare subito passo dalle prossime sfide.

E pensare che il match si era messo da subito bene. Dopo un primo set abbastanza equilibrato, il decisivo sorpasso azzurro era arrivato all’ultima curva, quando Ranghieri e Carambula avevano imposto il loro 21-19 alla coppa austriaca. Seidl e Pristauz però hanno dimostrato di essere una coppai ostica, quanto affiatata: infatti, gli austriaci hanno saputo controbattere con un secondo set dominato e poi il tiebreak riuscendo a rimontare il parziale di 11-9.