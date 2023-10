F1 GP Qatar, Verstappen: “Essere tre volte campione è incredibile, fiero del team”

Le parole di Max Verstappen, incoronato tre volte campione del mondo al termine della Sprint del Gran Premio del Qatar: “Una sensazione fantastica in un’annata incredibile. Sono fiero del lavoro svolto dal team, essere tre volte campione del mondo è incredibile. Anche oggi è stata una gara molto entusiasmante, peccato per le tre safety car. Piastri? Ha fatto una grande gara, non semplice partendo con le gomme medie. Ho provato a recuperare per conquistare la vittoria ma non ci sono riuscito. Speriamo di continuare di slancio anche in futuro, ma per adesso penso solo a godermi questo momento”.