Razzismo negli stadi, Matteo Salvini: “Ci sono gli elementi per individuare i responsabili”

Per contrastare gli episodi di razzismo negli stadi di calcio italiani “ci sono tutti gli elementi per individuare, isolare e impedire a certe persone di frequentare i campi da calcio”. Lo ha detto il ministro Matteo Salvini, oggi in Umbria: “Ma il dramma educativo e lo dico da papà che ha seguito il figlio nei tornei degli oratori e amatoriali – ha aggiunto il ministro delle infrastrutture e trasporti – spesso e volentieri è il cretinismo di qualche adulto”. E ancora: “Vedo scene su campi di parrocchia – ha sottolineato Salvini – che sono al di là del bene e del male di ogni intelligenza. Allo stadio certa gente non deve entrare”. Poi la conclusione: “E se c’è il babbo del bimbo di otto anni che pensa di essere il padre di Maradona e che invita a entrare sulla gamba dell’avversario, qualche problema educativo c’è”. “Se invece da bambini si cresce con principi sani, allora da adulti si andrà allo stadio evitando di fare fesserie”, ha detto ancora il ministro.