Razzismo, Ekuban: “Io riesco a gestire o sorvolare su atteggiamenti simili, ma è giusto condannare”

Dopo quanto accaduto poche settimane fa in Udinese-Milan nel dibattito calcistico italiano si torna prepotentemente a parlare della tematica del razzismo. In un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’ affronta il discorso anche Caleb Ekuban, attaccante del Genoa. “Una volta mi è accaduto un episodio simile, nel Sudtirol. Fui insultato da un avversario, ma l’arbitro intervenne”, racconta l’attaccante rossoblù. “In assoluto, nel mondo del calcio e soprattutto nel mondo di oggi si passa dalla presa in giro massima all’atto razzista in pochissimo tempo, entrambe da condannare alla stessa maniera. Poi c’è la sfera personale che influisce sulle reazioni: nel mio caso sono sempre riuscito a gestire o sorvolare su atteggiamenti simili. Ma è giusto condannare questi comportamenti tanto quanto supportare la reazione di Maignan”, ha aggiunto.