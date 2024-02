NBA 2023/2024: ai Thunder la sfida contro i Nuggets. Ritorno a Portland con sconfitta per Lillard

Nottata ricca sui campi NBA con ben dieci partite andate in scena e qualche sorpresa che non è mancata. Damian Lillard torna a Portland e come prevedibile c’è l’accoglienza da Re da parte di quello che è stato il suo pubblico per quasi una carriera intera. Ma la serata per la guardia di Milwaukee alla fine non è stata indimenticabile sotto il piano dei risultati, con i Bucks che si sono fatti sorprendere 119-116 dai Trail Blazers nonostante lo stesso Lillard (25), Middleton (21) e Antetokounmpo (27) tutti sopra i 20 punti. I 24 di Simons e i 20 di Ayton permettono a Portland di conquistare la quindicesima vittoria stagionale.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Nel big match tra i Thunder e i Nuggets, OKC vince 105-100 in casa e riconquista il secondo posto della Western Conference. I campioni in carica erano senza Jokic, mentre Shai Gilgeous-Alexander continua la sua stagione da potenziale MVP e ne mette 24, con Holmgren che piazza una doppia doppia da 18+13. Ottimo impatto dalla panchina per Vasilije Micic, con 12 punti e 5 assist. Contro dei Mavericks con 4/5 del quintetto fuori per infortunio, hanno vita facile i Timberwolves, che stravincono 121-87 con 29 di Towns e restano in vetta a Ovest.

Sempre più in alto anche i Clippers, corsari 109-125 a Washington 31 di Kawhi Leonard e ora seri pretendenti alle primissime posizioni di classifica grazie al record di 8-2 nelle ultime 10. E’ stata anche la notta del ritorno di Kevin Durant a Brooklyn: 33 punti nel successo Suns per 120-136; impatto importante anche di Nurki con 28+11. Vincono anche i Pelicans – pur senza Williamson – per 99-110 sul campo degli Houston Rockets.

A Est Cleveland ancora un Donovan Mitchell di altissimo livello, che con i suoi 45 punti regala il successo ai Cavs sui Pistons per 128-121. Da segnalare la migliore prestazione stagionale di Danilo Gallinari, che segna 20 punti in 22 minuti con 6/8 al tiro 4/4 da tre. Chicago, guidata dai 35 punti di Coby White e da tutto il quintetto titolare in doppia cifra, vince 110-117 a Charlotte. I Miami Heat riescono finalmente a interrompere la strisica negativa, battendo 115-106 i Sacramento Kings con 31 di Jimmy Butler. 25 punti, 9 rimbalzi e 7 assist per Paolo Banchero nell’affermazione dei Magic per 98-108 a San Antonio.