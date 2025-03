Un report per studiare come i club hanno lavorato sul settore giovanile. L’Osservatorio sul calcio, il CIES, ha pubblicato un rapporto per celebrare i 20 anni di attività e lo ha fatto con uno studio incentrato sulle squadre che hanno prodotto il maggior numero di giocatori schierati nei 5 principali campionati europei negli ultimi due decenni. Le prime tre posizioni sono occupate da Real Madrid (166 giocatori), Barcellona (156) e Paris St-Germain (111). Ai piedi del podio ci sono Lione e Manchester United (103 giocatori in entrambi i casi), seguiti dallo Stade Rennais e dall’Atalanta che con 94 giocatori è la prima tra le italiane. Più indietro Athletic Bilbao (89), Monaco (88) e Valencia (89). Al secondo posto tra le italiane ci sono Milan e Roma, che hanno lanciato 80 giocatori nei maggiori cinque campionati europei, al pari del Bayern Monaco e davanti alla Juventus (78). Più indietro l’Inter (72), la Fiorentina (53) e la Lazio (42). Lontana il Napoli (26).

LA CLASSIFICA DEL MINUTAGGIO

Oltre alla presenza in rosa, il CIES si è interrogata sul minutaggio dei calciatori provenienti dal vivaio. Real Madrid e Barcellona continuano ad occupare le prime due posizioni, ma al terzo gradino del podio c’è il Lione. L’Atalanta è sesta, mentre la Roma è in top 15 con il quattordicesimo posto. Terza italiana è il Milan (17°). La Roma è in top 10 per quel che riguarda i gol realizzati dai giocatori del vivaio nei maggiori cinque campionati. Sono 723 le reti che provengono dal settore giovanile giallorosso e una grande fetta è legata ovviamente a Francesco Totti, visto che il rapporto prende come esame il periodo 2005-2025 e quindi dodici anni di carriera del classe 1976. L’ex numero 10 è un esempio celebre di calciatore capace di imporsi ad alti livelli nella squadra in cui è cresciuto. Ma chi sfrutta di più il vivaio sul campo? La Spagna domina la classifica. L’Athletic Bilbao nel periodo di riferimento ha prodotto 89 giocatori, che hanno speso 573.537 minuti nei cinque top campionati: il 66% di questo minutaggio è stato dedicato proprio ai Leones, che per statuto possono tesserare solamente calciatori baschi o cresciuti nelle giovanili di una società basca. Al secondo posto della speciale graduatoria c’è il Celta Vigo (58%), mentre in terza posizione spicca un altro club basco, la Real Sociedad (58%). La prima italiana è il Cagliari, che occupa il settimo posto con il 49% dei calciatori. Bene anche il Genoa (37%) e l’Empoli (28%). Il Napoli ha il 25%, più di Roma (24%), Milan (21%), Atalanta (19%), Fiorentina (19%), Bologna (18%), Juventus (14%). Bassifondi per Lazio (11%), Torino (9%) e Inter (7%).