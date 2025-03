Moise Kean potrebbe lasciare subito la Fiorentina: una big di Serie A sta valutando di prenderlo per la prossima stagione.

Quindici gol in Serie A, quattro in Conference League (compresa la fase di qualificazione) e uno in Coppa Italia per un totale di venti reti stagionali. E siamo ancora al mese di marzo. Se glielo avessero detto a inizio anno, nemmeno Moise Kean probabilmente avrebbe creduto a un simile rendimento.

Perché dopo un’annata così complicata, condita da zero gol, come è stata quella alla Juventus la passata stagione, in pochi avrebbero scommesso su di lui. Invece, la Fiorentina lo ha accolto, lo ha coccolato, protetto e gli ha consegnato in mano le chiavi dell’attacco. E Moise Kean ha ricambiato questa fiducia, segnando gol su gol che gli sono valsi anche la presenza fissa nella Nazionale di Luciano Spalletti.

Acquistato per soli 13 milioni più 5 di bonus l’estate scorsa, il valore dell’attaccante nato a Vercelli è praticamente triplicato nel giro di pochissimi mesi. È abbastanza difficile che la Fiorentina adesso ascolti offerte inferiori ai 40 milioni di euro, soprattutto se si considera il fatto che Kean abbia ancora 25 anni e altri quattro anni di contratto davanti a sé.

Raffaele Palladino e la Fiorentina si godono appieno il loro gioiello, ma dalla Serie A iniziano a girare le prime voci su interessamenti da parte delle big del campionato. E, secondo quanto riportato da “Calciomercato.it”, tra queste c’è il Napoli di Antonio Conte.

Kean Napoli, il club partenopeo sulle sue tracce

Il Napoli sta disputando una signora stagione, lottando per lo scudetto con l’Inter. Nonostante ciò, però, la prossima stagione potrebbe esserci una sorta di rivoluzione in attacco. Romelu Lukaku è arrivato in doppia cifra di gol, ma il suo rendimento non convince al 100% i tifosi, che vorrebbero un attaccante più dinamico e in grado di legare meglio il gioco. E il nome di Moise Kean rispecchia queste caratteristiche.

Come detto in precedenza, la Fiorentina potrebbe sparare alto per il suo bomber, ma il Napoli avrà un bottino molto ricco, dovuto dalla cessione di Khvicha Kvaratskhelia al PSG e a quella di Victor Osimhen che avverrà la prossima estate.

Dopo il mancato affare Comuzzo nel mercato di gennaio, Napoli e Fiorentina avvieranno nuovi contatti in estate. E chissà che questa volta la trattativa non possa andare in orbita.