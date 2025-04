Il calcio europeo guadagna e redistribuisce. Dall’attività delle nazionali, ne giovano anche i club con circa 233 milioni di euro distribuiti a 901 società appartenenti in totale a 55 federazioni nazionali. Nella giornata di oggi infatti la UEFA ha ufficializzato le cifre sulla redistribuzione dei fondi del ciclo 2020/2024 derivanti dagli impegni delle nazionali durante la Nations League 2020/21 e 2022/23, le Qualificazioni Europee 2022-24 e la fase finale di UEFA EURO 2024. Emerge quindi un aumento sostanziale rispetto ai 200 milioni di euro assegnati nel ciclo precedente.

In base al meccanismo di distribuzione dettagliato concordato tra UEFA ed ECA, i club hanno ricevuto una quota uguale per ogni giocatore messo a disposizione per ogni partita della Nations League e delle qualificazioni europee, oltre a un importo fisso giornaliero per il torneo finale. I club che hanno beneficiato dei fondi spaziano lungo tutta la piramide calcistica: dal calcio di vertice fino a quello amatoriale. Ad incassare una somma spicca anche una squadra di decima divisione, lo Yorkshire Amateur of England.

Soddisfatto il presidente UEFA Aleksander Čeferin: “È fantastico vedere club di ogni dimensione e livello, in tutta la piramide calcistica, ricevere premi finanziari per il loro ruolo fondamentale nello sviluppo di giocatori che contribuiscono al successo delle nostre competizioni per nazionali, incluso il grande successo della fase finale di EURO 2024. Ogni successo nelle nostre competizioni è un successo condiviso e questo programma di benefit è un’ulteriore testimonianza di questo principio, che riconosce la dedizione di coloro che lavorano instancabilmente per rendere il calcio europeo lo sport più grande del mondo. Quando il calcio prospera, tutti ne beneficiano”.

LA SITUAZIONE DELLE ITALIANE

Sono in totale 35 i milioni distribuiti alle squadre italiane. La più ricca è l’Inter che ha incassato 4.6 milioni. Poco più di 3 milioni per il Milan, mentre sono poco sotto la soglia dei 3 Bologna, Juventus e Roma. Circa 2.3 milioni per il Napoli, davanti al Torino (2.1) e Atalanta (1.5), mentre Lazio (700.000) e Fiorentina (600.000) sono sotto il milione. Boom per l’Hellas Verona che ha guadagnato 1.3 milioni.

ITA € 35’311’757.30

AC Pisa € 592’019.55

AC Milan € 3’102’480.84

AC Perugia € 7’318.00

AC Sammaurese € 36’590.00

AC Siena € 18’295.00

ACF Fiorentina € 626’240.31

ACN Siena 1904 € 7’318.00

AS Bari € 183’370.52

A.S.D. Valfoglia € 14’636.00

AS Roma € 2’942’854.07

Ascoli Calcio 1898 € 195’400.52

ASD Chiesanuova FC € 7’318.00

A.S.D. Diegaro € 21’954.00

Atalanta BC € 1’597’636.89

Benevento € 91’475.00

Bologna FC 1909 SpA € 2’945’643.85

Brescia Calcio € 76’839.00

Cagliari Calcio S.p.A. € 397’382.28

Calcio Padova € 7’318.00

Catanzaro € 7’318.00

Cattolica Calcio 1923 € 25’613.00

Cesena FC € 18’295.00

Cittadella € 186’529.52

Como 1907 € 43’908.00

Cosenza € 25’613.00

Cremonese € 228’858.02

AC Chievo Verona € 7’318.00

Delfino Pescara 1936 € 25’613.00

Empoli FC € 1’392’653.41

FC Crotone € 40’249.00

FC Internazionale Milano € 4’657’050.78

FC Südtirol € 183’370.52

Foligno € 7’318.00

Forli FC € 7’318.00

Frosinone Calcio € 43’908.00

FYA Riccione F.N. SRL € 14’636.00

Genoa CFC € 672’727.81

Gubbio € 3’659.00

Hellas-Verona FC € 1’385’045.66

Juventus € 2’865’515.07

Lucchese 1905 € 10’977.00

Mantova € 7’318.00

Monza € 40’249.00

Novara € 7’318.00

Olbia Calcio 1905 € 51’226.00

Palermo FC SPA € 208’983.52

Parma FC € 918’511.60

Pordenone € 3’659.00

Reggina Calcio € 29’272.00

S.S. Lazio € 764’202.81

Salernitana Sport € 418’599.52

SPAL € 84’157.00

Spezia € 326’098.02

SSC Napoli € 2’232’195.20

Torino FC € 2’111’448.20

Tropical Coriano € 98’793.00

U.C. Sampdoria SpA € 356’396.52

U.S. Pietracuta ASD € 95’134.00

U.S. Vibonese Calcio € 14’636.00

Udinese Calcio € 954’311.85

US Lecce € 751’566.84

US Sassuolo Calcio € 848’649.56

Venezia FC € 171’973.00

Victor San Marino € 69’521.00

Viterbese € 21’954.00