Quanti punti mancano al Milan per la qualificazione alla prossima Supercoppa? I calcoli aggiornati

Il Milan ‘vede’ la qualificazione alla prossima Supercoppa Italiana. La squadra rossonera, che comunque non può di certo ritenersi soddisfatta dell’andamento della stagione, può comunque centrare un risultato sportivo ed economico non indifferente. Leao e compagni devono guardare al Bologna come riferimento: la Juventus, infatti, essendo già in finale di Coppa Italia è qualificata di diritto alla prossima Supercoppa Italiana insieme ad Inter e Atalanta. Il Milan è quindi molto vicino alla qualificazione, andiamo a scoprire i calcoli e quanti punti servono per l’aritmetica.

IL TABELLONE E GLI ACCOPPIAMENTI DELLA SUPERCOPPA

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

2. Milan 70

3. Juventus 65

4. Bologna 63

I CALCOLI AGGIORNATI

Il Milan di Pioli dopo 34 giornate di campionato ha 70 punti, 7 in più del Bologna quarto. Se i ragazzi di Thiago Motta dovessero vincere tutte le partite da qui alla fine chiuderebbero, al massimo, a quota 75. Ai rossoneri dunque mancano 5 punti per l’aritmetica visto che lo scontro diretto è in favore proprio del Milan (0-2 all’andata e 2-2 al ritorno). Quindi, in definitiva, al Milan mancano 5 punti in 4 partite per centrare l’obiettivo Supercoppa.