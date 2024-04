Cinque posti in Champions League, ecco come cambia la classifica: quanti punti servono? I calcoli

L’Italia, per la prima volta nella storia, avrà cinque squadre in Champions League. L’ufficialità è arrivata al termine dei quarti di finale di Europa League e Conference League: nel 2024/2025 il Bel Paese dunque è certo aritmeticamente di chiudere tra le prime due Nazioni del ranking Uefa e quindi ottiene un posto ‘jolly’ nella prossima Super Champions League. Questo significa che il quinto posto nella classifica di Serie A darà accesso diretto alla competizione europea più importante per club. Andiamo dunque a vedere la situazione aggiornata a sei giornate dalla fine (sette per Roma e Atalanta che devono rispettivamente recuperare gli ultimi 20 minuti di Udinese-Roma e l’intero match Atalanta-Fiorentina).

LA CLASSIFICA AGGIORNATA DELLA SERIE A

Inter 83 Milan 69 Juventus 63 Bologna 59 Roma 55* Atalanta 51* Lazio 49 Napoli 49

*una partita in meno

I CALCOLI

Il riferimento limite è dunque l’Atalanta sesta, a quota 51 punti. I ragazzi di Gian Piero Gasperini hanno ancora sette partite da giocare e, qualora le vincessero tutte, chiuderebbero il campionato a quota 72. Quindi, al momento, la quota limite per la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League è questa. Al Milan mancano quattro punti per arrivare a 73 (in caso di arrivo a pari punti con Atalanta avrebbe scontri diretti a sfavore), alla Juventus ne servono 10, al Bologna 13 (i ragazzi di Thiago Motta hanno gli scontri diretti a favore) e alla Roma ne servono addirittura diciotto. Ovvero, data per assodata l’eventuale sconfitta nello scontro diretto di Bergamo, i ragazzi di Daniele De Rossi dovrebbero vincerle tutte per chiudere a quota 73. Chiaramente la quota si abbasserebbe nel caso Scamacca e compagni dovessero pareggiare o perdere qualche partita.

COME FUNZIONA PER GLI ALTRI POSTI EUROPEI

Con il raggiungimento dell’obiettivo cinque squadre in Champions League, l’Italia potrà vantare dunque otto squadre nelle competizioni europee del prossimo anno così suddivise: 5 Champions League, 2 Europa League e 1 Conference League. Al momento la sesta squadra del campionato si qualificherà per l’Europa League e la settima per la Conference. Questo perché il secondo posto Europa League è riservato alla squadra vincitrice della Coppa Italia. Qualora però a vincere fosse una squadra già qualificata per l’Europa League, o addirittura per la Champions League, allora si scalerebbe il posto in campionato: sesta e settima classificata in Europa League, ottava in Conference League. In caso di successi italiani in Europa League e/o in Conference League potrebbero cambiare diverse cose. Ma c’è tempo per pensarci e per sognare. Al momento la realtà è che l’Italia porterà sicuramente cinque squadre in Champions League e otto nelle tre coppe europee per un 2024/2025 storico.