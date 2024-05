Quanti punti mancano al Bologna per la qualificazione alla Champions League? I calcoli aggiornati

Dopo oltre vent’anni il Bologna torna in Europa. Thiago Motta, la società, i dirigenti e i giocatori hanno compiuto una vera e propria impresa sportiva. Ma non vogliono fermarsi qua e vogliono suggellare il campionato con la qualificazione alla prossima Champions League. Come si sa ormai da qualche settimana sono cinque le squadre italiane che parteciperanno al nuovo format della competizione europea per club più importante quindi, per l’aritmetica, bisogna fare i calcoli sulla sesta. Ecco la classifica aggiornata e di seguito tutti i calcoli.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

3. Juventus 65

4. Bologna 63

5. Roma 59

6. Atalanta 57*

7. Lazio 55

*una partita in meno

I CALCOLI AGGIORNATI

La squadra di Thiago Motta ha conquistato 63 punti in 34 partite e quando mancano quattro giornate al termine è davvero molto vicina alla qualificazione aritmetica. Il numero da tenere in considerazione, per Joshua Zirkzee e compagni, è il 69: raggiungendo questa quota la qualificazione alla prossima Champions League sarebbe aritmetica. Quindi, al momento, mancano 6 punti in 4 partite (quota che potrebbe anche scendere in base ai risultati delle avversarie dirette). 69 punti perché Roma e Atalanta qualora le vincessero tutte pareggiassero lo scontro diretto della trentaseiesima giornata, potrebbero finire al massimo con Atalanta 70 e Roma 69. Il Bologna, avendo gli scontri diretti a favore con i giallorossi (2-0 all’andata e 1-3 al ritorno) in caso di arrivo a parità a quota 69 sarebbe davanti alla Roma e quindi avrebbe il quinto posto aritmeticamente garantito.