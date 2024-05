Quanti punti mancano alla Juventus per la qualificazione alla Champions League? I calcoli aggiornati

La Juventus è vicina alla qualificazione alla prossima Champions League. I ragazzi di Massimiliano Allegri sono a pochi punti dall’accesso diretto alla competizione europea più importante, facilitati anche dal fatto che il prossimo anno – in via del tutto eccezionale e per la prima volta nella storia – l’Italia porterà ben cinque squadre. Ecco, quindi, la classifica aggiornata e i calcoli per capire e sapere quanti punti mancano a Danilo e compagni.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

3. Juventus 65

4. Bologna 63

5. Roma 59

6. Atalanta 57*

7. Lazio 55

*una partita in meno

I CALCOLI AGGIORNATI

La squadra di Massimiliano Allegri ha conquistato 65 punti in 34 partite e quando mancano quattro giornate al termine è davvero molto vicina alla qualificazione aritmetica. Il numero da tenere in considerazione, per Dusan Vlahovic e compagni, è il 70: raggiungendo questa quota la qualificazione alla prossima Champions League sarebbe aritmetica. Quindi, al momento, mancano 5 punti in 4 partite. 70 punti perché Roma e Atalanta qualora le vincessero tutte pareggiassero lo scontro diretto della trentaseiesima giornata, potrebbero finire al massimo con Atalanta 70 e Roma 69. Ma c’è anche un’altra ipotesi, quella che tutti i tifosi bianconeri si augurano: ovvero vincere a Roma domenica sera e chiudere il discorso con tre giornate di anticipo. A quel punto, infatti, la Juventus volerebbe a quota 68 e la Roma, perdendo lo scontro diretto, potrebbe chiudere al massimo a 68 con però lo scontro diretto in favore dei bianconeri. Quindi 5 punti in generale oppure 3 vincendo lo scontro diretto a Roma: queste sono le strade che (ri)portano la Juventus in Champions League.