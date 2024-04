Quando si recupera Udinese-Roma? Il 25 aprile prima data utile, ecco le alternative

L’unica cosa certa al momento è che si ripartirà dal minuto 72 e lo si farà con uno stato d’animo ben più sereno rispetto agli istanti di terrore vissuti domenica pomeriggio al Bluenergy Stadium, stadio che ha ospitato Udinese-Roma, gara interrotta per il malore accusato da Evan Ndicka in campo. Il giocatore – sempre cosciente – ha tranquillizzato i compagni, che sono tornati nella Capitale, dove oggi riposeranno per poi riprendere a lavorare da martedì. Da regolamento lo spezzone di gara mancante avrebbe dovuto essere recuperato nelle 24 ore successive all’interruzione, ma il calendario non aiuta: la Roma giovedì ha il match di ritorno dei quarti di finale di Europa League e la Lega dovrà quindi cercare un’altra soluzione. La prima finestra utile in tal senso è giovedì 25 aprile, una data incastonata tra due sfide cruciali per Udinese e Roma: per i giallorossi c’è prima il big match casalingo contro il Bologna (22 aprile) e poi quello esterno (con ogni probabilità di domenica 28 aprile) contro il Napoli al ‘Maradona’. La formazione friulana invece dovrà prendere parte allo scontro diretto salvezza col Verona (20 aprile) e poi far visita al Bologna al Dall’Ara. Le alternative però non mancano. E sono legate al cammino europeo della Roma. Se gli uomini di Daniele De Rossi non si qualificheranno per la semifinale di Europa League (si riparte dall’1-0 per i giallorossi contro il Milan), a disposizione ci saranno le finestre inserite nelle settimane impiegate dalla Uefa per il penultimo atto del torneo continentale (2 e 9 maggio le gare di andata e ritorno). Se la Roma invece conquisterà il pass per la quarta semifinale europea consecutiva, una data utile per Udinese-Roma sarà mercoledì 15 maggio, giorno della finale di Coppa Italia.

Lo statuto della Lega Serie A, all’articolo 30 comma 3, recita che “per le gare interrotte, le due Società Associate hanno facoltà di accordarsi per disputare la prosecuzione della gara il giorno successivo, previa ratifica dell’accordo da parte della Lega Serie A. In caso di mancato accordo fra le due Società Associate, o di mancata ratifica da parte del Consiglio, il Presidente provvede a fissare la data di prosecuzione della gara, da effettuarsi entro quindici giorni dal provvedimento”.