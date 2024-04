Calcio, Mattia Giani è morto a 26 anni: aveva accusato un malore in campo

Mattia Giani non ce l’ha fatta: è morto stamattina all’ospedale di Careggi a Firenze. A comunicarlo è il sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni, che in un post sui social piange la scomparsa del 26enne. Era trascorso circa un quarto d’ora di gioco allo stadio comunale di Campi Bisenzio (Fi), dove era in corso la partita di Eccellenza tra Lanciotto Campi e Castelfiorentino, quando Giani ha improvvisamente accusato un malore. Nonostante la corsa in ospedale e i tentativi dei sanitari di salvargli la vita, non c’è stato nulla da fare ed il ragazzo è morto la mattina dopo. La partita era stata ovviamente sospesa. “In questi momenti mancano decisamente le parole. Una tragedia terribile. Un dolore straziante. Possiamo solo stringerci tutti assieme in un abbraccio fortissimo alla famiglia, e alla sua società di appartenenza. Riposa in pace” si legge nel post del sindaco.