Probabili formazioni Verona-Milan, ventinovesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Verona-Milan, match valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. I padroni di casa vanno a caccia di altri punti per avvicinarsi all’obiettivo della salvezza dopo la grande vittoria ottenuta in casa del Lecce. La compagine rossonera, dal suo canto, vuole portare a casa dei punti in trasferta per provare a consolidare il secondo posto in classifica allontanandosi dalla Juventus. Calcio d’inizio alle ore 15.00 di domenica 10 marzo allo stadio Marcantonio Bentegodi e la diretta sarà disponibile in esclusiva su Dazn. Nel corso della settimana, Sportface.it vi offrirà i focus sulle possibili scelte dei due allenatori, Marco Baroni e Stefano Pioli.

VERONA – Per mister Baroni è molto importante il rientro dalla squalifica di Dawidowicz, pronto a riprendere il suo posto al centro della difesa in coppia con Coppola. Davanti spazio a Noslin, Folorunsho, Suslov e Swiderski.

MILAN – Pioli ritrova Leao e Florenzi dopo la squalifica. Il portoghese potrebbe essere titolare insieme a Jovic e Chukwueze. In mezzo al campo spazio per Bennacer e Adil; in difesa ballottaggio tra Calabria e Florenzi.

Le probabili formazioni di Verona-Milan

Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Cabal; Duda, Serdar; Noslin, Folorunsho, Suslov; Swiderski.

Ballottaggi: –

Indisponibili: Cruz

Squalificati: Henry.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Adli; Chukwueze, Loftus-Cheek, Okafor; Jovic

Ballottaggi: Calabria 55% – Florenzi 45%.

Indisponibili: Pobega.

Squalificati: –