Atp Tokyo 2023, finale Shelton-Karatsev: finisce il sogno Mochizuki

Sarà tra Ben Shelton e Aslan Karatsev la finale del torneo Atp 500 di Tokyo. Sul cemento giapponese il giovane tennista statunitense ha sconfitto in rimonta Marcos Giron con il punteggio di 6-7(2) 7-6(5) 6-4 dopo una durissima battaglia. Tutto più facile invece per Karatsev che ha disposto agevolmente dell’idolo di casa Shintaro Mochizuki per 6-3 6-4. Il giapponese comunque è stato autore di una settimana straordinaria vincendo anche una partita leggendaria contro Taylor Fritz. La finale è in programma domani, domenica 22 ottobre, alle ore 9:30 italiane (16:30 locali).

Quasi tre ore di battaglia ci sono volute a Shelton, prossimo avversario di Jannik Sinner al primo turno del torneo Atp 500 di Vienna, per venire a capo di un Marcos Giron in palla e in grande forma. L’inizio di partita è favorevole al semifinalista degli Us Open che si porta avanti di un break, ma nel momento in cui serve per il set cede la battuta e rimette tutto in discussione. Si arriva al tie-break dove Giron fa la voce grossa e chiude per 7-2. La partita sembra totalmente in mano a Giron che si prende due break di vantaggio, si porta sul 5-2, ma nel momento più importante si inceppa per ben due volte. Incredibilmente Shelton riesce a recuperare lo svantaggio, impatta sul 5-5 e poi prolunga il set al tie-break dove ancora una volta è sotto, stavolta per 2-4, e con un parziale di cinque punti ad uno vince un set pazzesco. L’inerzia passa tutta dalla parte di Shelton anche se Giron non molla, nonostante il chiodo fisso della testa di un secondo set davvero buttato al vento, ed il momento decisivo arriva nel fatidico settimo gioco quando Shelton brekka e chiude i conti per il 6-4 finale.

Tutto molto più semplice invece per Aslan Karatsev che sembra in una di quelle settimane di grazia dove batterlo è roba per pochi al mondo. Ne ha fatto le spese anche l’idolo di casa, il giapponese Shintaro Mochizuki che con questo torneo si avvicinerà sensibilmente ai primi cento giocatori del mondo. La partita viene interrotta brevemente per pioggia sul 3-2 del primo set con Karatsev che ha una palla break a disposizione, alla ripresa il russo è cinico e si porta sul 4-2. Il break se lo trascina sino alla fine del parziale, conclusosi con lo score di 6-3. I games vanno via veloci, senza particolari sussulti, a Karatsev basta un break nel quinto games del secondo set per chiudere di fatto i giochi. Mochizuki non si fa mai pericoloso in risposta e il match scivola via sino al 6-3 6-4 finale.