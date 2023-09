Probabili formazioni Udinese-Genoa: settima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Udinese-Genoa, match valevole per la settima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. I padroni di casa hanno bisogno di trovare la prima vittoria stagionale per allontanarsi dai bassi fondi della classifica. La compagine rossoblù, invece, spera di portare a casa un risultato positivo in trasferta. La partita è in programma alle 15:00 di domenica 1 ottobre nella cornice della Udinese Arena e potrà essere seguita in diretta su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Ecco le possibili scelte dei due allenatori Andrea Sottil ed Alberto Gilardino.

UDINESE – Thauvin e Lucca in attacco. In difesa spazio a Perez, Bijol e Kristensen, ma Sottil spera nel recupero di Kabasele. In mezzo al campo confermati Samardzic, Walace e Lovric, con Ebosele e Kamara sulle corsie laterali.

GENOA – Martin torna dalla squalifica e dovrebbe riprendersi il posto sulla sinistra al posto di Vasquez. Messias recuperato, dovrebbe partire ancora dalla panchina. Malinovskyi scalpita per affiancare Gudmundsson dietro Retegui.

Le probabili formazioni di Udinese-Genoa

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca

Ballottaggi: Thauvin 55% – Success 45%

Indisponibili: Ebosse, Ehizibue, Deulofeu, Padelli, Masina, Brenner

Squalificati: –

Genoa (4-3-2-1): Martinez; De Winter, Bani, Dragusin, Martin; Sabelli, Strootman, Badelj, Frendrup; Gudmundsson, Retegui

Ballottaggi: –

Indisponibili: Vogliacco (in dubbio).

Squalificati: –