Probabili formazioni Torino-Bologna: trentacinquesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Torino-Bologna, match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A 2023/2024. All’Olimpico-Grande Torino si sfidano i granata e i felsinei, in una partita equilibrata ma con gli ospiti che cercano una vittoria per avvicinarsi sempre più alla Champions, mentre i padroni di casa possono ancora giocare per l’Europa minore. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 20.45 di venerdì 3 maggio, diretta su Dazn e Sky, di seguito ecco le possibili scelte dei due tecnici, Ivan Juric e Thiago Motta.

QUI TORINO – Ritorna Linetty dalla squalifica, ma in mezzo al campo Ilic e Ricci sono in vantaggio per un posto dal 1′. Vlasic trequartista, tornano le due punte Sanabria-Zapata dal 1′

QUI BOLOGNA – Il terzetto Orsolini, Ferguson e Saelemaekers opera alle spalle dell’unica punta Zirkzee, Kristiansen titolare a sinistra.

Le probabili formazioni di Torino-Bologna

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Lovato, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata

Ballottaggi: –

Indisponibili: Schuurs, Gineitis, Djidji, Pellegri

Squalificati: Tameze

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumi, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Fabbian; Orsolini, El Azzouzi, Saelemaekers; Zirkzee

Ballottaggi: Saelemaekers 55% – Urbanski 45%

Indisponibili: Odgaard, Soumaoro, Ferguson

Squalificati: Beukema