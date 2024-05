NBA Playoffs 2024: Boston chiude la serie con Miami, Doncic trascina i Mavs sul 3-2 contro i Clippers

La sconfitta dello scorso anno in gara-7 è ormai un lontano ricordo per i Boston Celtics, che si sono presi la rivincita sui Miami Heat eliminandoli al primo turno dei Playoff NBA 2024. La franchigia della Florida sembrava poter opporre una resistenza maggiore, ma il successo in gara-2 si è rivelato in realtà un caso isolato. Tatum e compagni hanno infatti dominato la serie in lungo e in largo, scrivendo definitivamente la parola fine grazie alla vittoria per 118-84 in gara-5. Come suggerisce il punteggio, si è trattato di un incontro a senso unico, che Boston ha messo in discesa sin dal primo quarto (chiuso sul +18) per poi dilagare nella ripresa. Brown e White migliori realizzatori con 25 punti, mentre Tatum ha firmato una doppia doppia da 16 punti e 12 rimbalzi. Agli Heat non è bastato il solito Bam Adebayo, ancora una volta sopra i 20 punti: la loro stagione è ufficialmente volta al termine.

Nell’altro match andato in scena nella notte italiana, i Dallas Mavericks hanno inflitto ai Los Angeles Clippers la peggior sconfitta ai Playoff nella storia della franchigia. Il protagonista del successo di 30 punti – 93-123 – è stato il solito Luka Doncic, capace di sfoderare una prestazione da 35 punti, 10 assist e 7 rimbalzi. Tutto ciò con la febbre e un ginocchio malconcio, tanto che se non fosse stata una gara-5 non sarebbe stata scontata la presenza dello sloveno. I Mavs hanno invece ottenuto un prezioso successo e si sono guadagnati un match point, che tenteranno di sfruttare davanti al proprio pubblico.