Probabili formazioni Spezia-Milan, trentacinquesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Spezia-Milan, match della trentacinquesima giornata di Serie A 2022/2023. Le due squadre scenderanno in campo alle 18:00 di sabato 13 maggio allo Stadio Alberto Picchio. In mezzo ai due Euroderby di Champions, i rossoneri vogliono conquistare punti validi per la qualificazione alla principale competizione continentale. Di fronte i liguri, che hanno bisogno di punti per salvarsi. La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn, mentre Sportface.it non vi lascerà soli, proponendovi gli aggiornamenti nell’arco dei novanta minuti, ma anche le parole dei protagonisti, la moviola e gli approfondimenti nel post gara. E nei giorni precedenti, ecco le possibili scelte dei due allenatori, Leonardo Semplici e Stefano Pioli.

SPEZIA – Si va verso un tridente d’attacco composto da Gyasi, Nzolae Verde. A centrocampo ballottaggio tra Esposito e Kovalenko per una maglia da titolare. Agudelo squalificato.

MILAN – Dopo la gara di Champions, potrebbe rivedersi un po’ di turnover. Rebic in attacco. Messias, De Ketelaere e Diaz a supporto del croato.

Le probabili formazioni di Spezia-Milan

Spezia (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Nikolaou, Bastoni; Ekdal, Bourabia, Esposito; Gyasi, Nzola, Verde.

Ballottaggi: Bastoni 60% – Reca 40%, Esposito 60% – Kovalenko 40%, Nzola 65% – Shomurodov 35%.

Indisponibili: Maldini, Sala, Holm, Beck, Moutinho, Zurkowski.

Squalificati: Agudelo.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez, Krunic, Vranckx; Messias, De Ketelaere, Diaz; Rebic.

Ballottaggi: Tomori 55% – Gabbia 45%, Diaz 60% – Saelemaekers 40%, Calabria 60% – Florenzi 40%, Krunic 55% – Tonali 45%.

Indisponibili: Ibrahimovic, Bennacer, Leao (in dubbio)

Squalificati: Thiaw.