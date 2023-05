Probabili formazioni Inter-Sassuolo, trentacinquesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Inter-Sassuolo, match della trentacinquesima giornata di Serie A 2022/2023. Le due squadre scenderanno in campo alle 20:45 di sabato 13 maggio allo Stadio San Siro. In mezzo ai due Euroderby di Champions, i nerazzurri vogliono conquistare punti validi per la qualificazione alla principale competizione continentale. Di fronte i neroverdi, che vogliono raggiungere la parte sinistra della classifica, distante soltanto 2 punti. La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn, mentre Sportface.it non vi lascerà soli, proponendovi gli aggiornamenti nell’arco dei novanta minuti, ma anche le parole dei protagonisti, la moviola e gli approfondimenti nel post gara. E nei giorni precedenti, ecco le possibili scelte dei due allenatori, Simone Inzaghi e Alessio Dionisi.

INTER – Romelu Lukaku favorito su Edin Dzeko al fianco di Correa. Chance dal 1′ per Dimarco e Mkhitaryan. Darmian in difesa, a chiudere il terzetto difensivo insieme a De Vrij e Bastoni.

SASSUOLO – Berardi partirà titolare. Defrel dovrebbe guidare l’attacco nonostante il rientro dalla doppia squalifica di Pinamonti. Laurienté sicuro di una maglia a sinistra. Torna dalla squalifica anche Zortea.

Le probabili formazioni di Inter-Sassuolo

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Correa, Lukaku.

Ballottaggi: Dumfries 55% – Bellanova 45%, Brozovic 60% – Calhanoglu 40%, Bastoni 55% – Acerbi 45%.

Indisponibili: Skriniar.

Squalificati: –

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Ruan, Erlic, Rogerio; Frattesi, M. Lopez, M. Henrique; Berardi, Defrel, Laurienté.

Ballottaggi: Erlic 60% – Ferrari 40%, Defrel 55% – Pinamonti 45%.

Indisponibili: –

Squalificati: –