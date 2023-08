Probabili formazioni Napoli-Lazio: terza giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Napoli-Lazio, match valido per la terza giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Subito big match di assoluto rilievo tra gli azzurri e i biancocelesti, le prime due della scorsa stagione. Ma si volta pagina e in palio ci sono tre punti già importantissimi, ecco allora le possibili scelte di Garcia e Sarri per l’ultimo impegno prima della sosta per le Nazionali di settembre.

NAPOLI – Politano favorito per giocare sull’out di destra, Juan Jesus ancora preferito in difesa, in mezzo al campo Zielinski in vantaggio su Cajuste.

LAZIO – Kamada in mezzo al campo, Zaccagni e Felipe Anderson favoriti su Pedro per accompagnare bomber Immobile.

Le probabili formazioni di Napoli-Lazio

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Ballottaggi: –

Indisponibili: –

Squalificati: –

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

Ballottaggi: Kamada 60% – Vecino 40%; Lazzari 60% – Hysaj 40%

Indisponibili: Marcos Antonio

Squalificati: –